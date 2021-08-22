Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики, - Путин

Президент Владимир Путин на встрече с активом "Единой России" отметил, что "Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чём-то повторилось то, что было в 90-х и начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам элементы (боевики – прим.) оттуда не нужны – из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем всё, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма. Очень рассчитываю, что министерство иностранных дел (занималось этим – прим.). Я очень благодарен и "Единой России", и всем партиям в парламенте, которые принимают решения о национальной безопасности", - сказал глава государства, слова которого приводит официальный Telegram-канал партии власти.

Напомним, ранее президент анонсировал разовые выплаты военным и пенсионерам.