Сбоев быть не должно, - Путин - о развитии авиации

Президент Владимир Путин во время встречи с лидерами списка "Единой России" и представителями партии высказался о программе развития авиации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Деньги запланированы, и никаких сбоев быть не должно. Это позволит решить задачу развития Сибири. Сергей Шойгу является локомотивом этого проекта", - цитирует Путина официальный Telegram-канал "Единой России".

Президент поддержал предложения министра обороны о развитии отрасли.

"Мы имеем все шансы, чтобы в короткие сроки обновить весь парк, восстановить работу конструкторских бюро, разработать современные воздушные суда. Отдельно хочу остановиться на региональной авиации. Хотелось бы, чтобы были все возможности для прорыва в этой части, чтобы мы могли и обновить авиацию и была загруженность предприятий", - сказал Шойгу Путину.