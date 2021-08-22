Военные и пенсионеры получат единовременную выплату, - Путин

Президент Владимир Путин во время встречи с лидерами списка "Единой России" и представителями партии обсудил результаты сбора предложений в народную программу. Глава государства анонсировал различные меры поддержки россиян, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года, в среднем, 15 тыс. руб. Нужно будет "Единой России" и правительству это проработать. Попросил бы партию, когда она сформирует фракцию в думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. руб.", - приводит слова Путина официальный Telegram-канал "Единой России".

Выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных