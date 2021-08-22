Россиянин приплыл на лодке в Японию и попросил политического убежища

Компетентные органы Японии отказываются предоставить официальную информацию о человеке, который якобы назвал себя россиянином и заявил о том, что приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо чтобы попросить в стране восходящего солнца убежища, заявили в Генеральном консульстве России в Саппоро, передаёт РИА Новости.

Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных".

"Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским Генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", - говорится в сообщении.

В генконсульстве подчеркнули, что российская сторона намерена "добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и встретиться с росгражданином, если будет подтверждена его принадлежность к Российской Федерации". Отмечается, что, по различной информации, человек для передвижения использовал резиновую лодку.

Информированный источник издания в администрации Южно-Курильского городского округа сообщил, что мужчина, самостоятельно приплывший в Японию с Курильского острова Кунашир в поисках убежища, родом из Удмуртии, и жил на острове три года. По его словам, он вышел в море ещё 17 августа, и через два дня был задержан японскими пограничниками.