Юрист объяснил, почему санврачи регионов не могут расширить перечень людей, подлежащих отстранению от работы за отсутствие прививки

Полномочия главных санитарных врачей регионов не могут быть расширены на уровне регионов. Это особенно важно в условиях, когда в регионах ими вынесены постановления об обязательной вакцинации от ковида ряда категорий работников, которым угрожают отстранением от работы за отказ от вакцинации. Соответствующее объяснение обнародовал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

Согласно ст. 72 п. "ж" Конституции РФ, вопросы здравоохранения относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ. По ним субъекты РФ могут дополнять федеральные законы региональными, но последние не должны противоречить федеральным (ст. 76 ч. 5 Конституции РФ). Нормативный правовой акт субъекта РФ имеет приоритет над федеральным законом только для вопросов, которые регионы регулируют самостоятельно. Однако к здравоохранению это не относится - оно находится в совместном ведении федеральной и региональных властей.

То есть регионы своим законом не могут расширить круг полномочий главного санитарного врача региона, который очерчен в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Согласно ст. 51 этого закона, круг этих полномочий установлен в виде закрытого перечня, и если бы такое расширение было возможно, этот перечень содержал бы формулировку "иные полномочия, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации". Такой формулировки в законе нет.

Кроме того, регионы не могут своим законом расширить перечень людей, которых можно отстранить от работы за отсутствие прививки. Ст. 76 Трудового кодекса РФ четко указывает, что для этого необходимо, чтобы основание такого отстранения было предусмотрено федеральными законами или нормативными актами Российской Федерации (а не законами или нормативными актами субъекта Российской Федерации).

Таким образом, регионы не могут ни расширить полномочия главных санврачей, ни отстранять от работы тех, кто не сделал вакцинацию, как то предписано в постановлениях главных санврачей регионов. Фактически, согласно действующему законодательству, перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации, является обязательным для работодателя в части создания условий сотрудникам для вакцинации, но не имеет обязывающего характера для работника. Исчерпывающий перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок, содержится в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825.

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в этот перечень. Там также сказано, что расширить его может только уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, т.е. Минздрав РФ, но никак не главные санврачи регионов.