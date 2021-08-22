На Ямале обнаружены останки мамонта

На Ямале нашли останки мамонта. Информация поступила от автора находки Константина Тусида, оленевода тамбейской тундры, который уже находил останки животного в прошлом году, сообщили Накануне.RU в администрации округа.

Благодаря службе ветеринарии региона, которая в настоящее время производит вакцинацию оленей, сотрудникам музейно-выставочного комплекса имени Шемановского удалось попасть в район Тамбея и осмотреть место находки – это ручей, впадающий в реку Ябтаяха. Сотрудниками зафиксированы координаты находки, задокументировано расположение костей. В ходе экспедиции были извлечены, а затем доставлены в Салехард кости передних конечностей, лежащие на поверхности.

"Предположительно, останки, где сохранились даже мягкие ткани и мышечные волокна, принадлежат взрослой особи. О полной сохранности скелета сказать пока невозможно", - отметила заведующая отделом гуманитарных исследований ГБУ "МВК" Евгения Хозяинова.

Сейчас останки помещены в холодильник, позже будет произведен анализ полученных данных. Также решится вопрос о необходимости дальнейших исследований.