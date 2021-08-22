22 Августа 2021
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Происшествия Пермский край
Чайковский район, Пермский край (2018) | Фото: Чайковский.РФ

В Прикамье на птицефабрике произошёл пожар площадью в 1,2 тысячи "квадратов"

В Чайковском произошёл крупный пожар на птицефабрике, сообщили Накануне.RU в прикамском управлении МЧС.

В 23.49 21 августа поступило сообщение о пожаре в здании птицефабрики в Чайковском. К приезду пожарных горели крыша и цех для переработки и приготовления кормов.

Площадь пожара составила 1,2 тыс. "квадратов". Угроза перехода огня на соседние строения отсутствовала. Работали семь звеньев газодымозащитной службы. Пострадавших и погибших нет. В 00.53 22 августа объявлена локализация, в 1.35 – ликвидация горения.

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Теги: Чайковсукий, птицефабрика, пожар



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