"Нет предела совершенству". Уральский полпред высоко оценил результат развития Кургана

22 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

"Нет предела совершенству". Уральский полпред высоко оценил результат развития Кургана

Уральский полпред Владимир Якушев посетил 21 августа Курган. В ходе рабочей поездки он оценил работы по благоустройству Кургана и поздравил его жителей с Днём города. Вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым полпред прогулялся по ЦПКиО, посмотрел турнир по пляжному самбо, проходивший на стадионе пляжных видов спорта, пообщался с жителями. Также он осмотрел пляж "Бабьи пески" и поучаствовал в баскетбольном конкурсе, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Якушев положительно оценил качество дорожных ремонтов в Курганской области и акцентировал внимание на том, что дороги требуют постоянного внимания.

"Не должно быть такого, как раньше, что выезжаешь за пределы Тюменской области по направлению Кургана, и хорошая дорога заканчивается. Сейчас ремонты идут, дороги становятся лучше", - отметил полпред.

Также полпред провёл встречу с представителями добровольческого движения Курганской области, перед которой вместе с губернатором оценил созданные для добровольцев условия.

"Не у каждого волонтёрского движения в областном центре есть свой уголок. Это здорово, что у вас появился свой дом. Место хорошее, светлое, самое главное – наметить хорошие планы на будущее", - сказал Якушев.

Позже полпред посетил Центральный рынок Кургана, оценил его реконцепцию и обсудил цены на "борщевой набор". Отвечая на вопрос о необходимости государственного регулирования цен на основные продукты питания, Якушев отметил, что цены на "набор" пошли вниз.

"Это связано, в том числе, и с сезонностью, и с тем, что на себя брала ответственность по снижению цен партия "Единая Россия". Произошло очень существенное снижение. Вцелом по Уральскому федеральному округу могу сказать о том, что сегодня, что касается "борщевого набора", цены реально пошли вниз и снижение достаточно существенное", - сказал он.

На Троицкой площади вместе с губернатором Вадимом Шумковым и главой города Еленой Ситниковой Владимир Якушев поздравил жителей Кургана с праздником.

"Город Курган меняется, молодеет, двигается вперед, прекрасные улицы, новые общественные пространства, ремонтируются школы, детские сады, жизнь идет вперед. Уважаемые жители! Я хочу от всей души поздравить вас с Днём города, пожелать лично каждому из вас в наше непростое время крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, и, самое главное, уверенности в завтрашнем дне, а городу Кургану процветания и движения вперед. С днём рождения, Курган", - сказал полпред.

Позже, оценивая поездку, Якушев отметил, что у него – особое отношение к Кургану, которое он никогда не скрывал.

"Я очень часто приезжал в этот город, когда был ещё совсем маленьким. У меня здесь жили и живут достаточно близкие родственники. Я с детства помню прекрасный зелёный город с очень хорошими, добрыми людьми. Мальчишкой бегал в Центральный парк культуры и отдыха, купался на пляже, который мы сегодня осматривали. Поэтому, конечно, когда приезжаю, воспоминания из детства, это трогает. У меня очень хорошие впечатления связаны с Курганом", - сказал полпред.

Он отметил, что во время сегодняшнего осмотра объектов благоустройства, инфраструктуры, оценил прогресс в изменении облика областного центра, однако ещё предстоит сделать многое.

"Сегодня мы смотрели, что сделано, обсуждали, что нужно сделать в дальнейшем. Планов очень много. Нет предела совершенству. Когда мы доводим до определённого уровня какой-то процесс, в данном случае мы говорим об изменении города, то у граждан возникают новые запросы. Остановки в этом процессе никогда не будет. И губернатору, и главе города, и всей команде нужно быть готовыми к тому, что на том, что они сделали сегодня, процесс не закончится. Нам кажется, что мы наметили какой-то план, выполнили все 11 пунктов этого плана, условно, и на этом всё. Нет – 11 выполнили, а внизу уже ещё 110, и нужно двигаться дальше. Это бесконечное движение вперёд", - сказал полпред.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Владимир Якушев, Вадим Шумков, Елена Ситникова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети