"Нет предела совершенству". Уральский полпред высоко оценил результат развития Кургана

Уральский полпред Владимир Якушев посетил 21 августа Курган. В ходе рабочей поездки он оценил работы по благоустройству Кургана и поздравил его жителей с Днём города. Вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым полпред прогулялся по ЦПКиО, посмотрел турнир по пляжному самбо, проходивший на стадионе пляжных видов спорта, пообщался с жителями. Также он осмотрел пляж "Бабьи пески" и поучаствовал в баскетбольном конкурсе, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Якушев положительно оценил качество дорожных ремонтов в Курганской области и акцентировал внимание на том, что дороги требуют постоянного внимания.

"Не должно быть такого, как раньше, что выезжаешь за пределы Тюменской области по направлению Кургана, и хорошая дорога заканчивается. Сейчас ремонты идут, дороги становятся лучше", - отметил полпред.

Также полпред провёл встречу с представителями добровольческого движения Курганской области, перед которой вместе с губернатором оценил созданные для добровольцев условия.

"Не у каждого волонтёрского движения в областном центре есть свой уголок. Это здорово, что у вас появился свой дом. Место хорошее, светлое, самое главное – наметить хорошие планы на будущее", - сказал Якушев.

Позже полпред посетил Центральный рынок Кургана, оценил его реконцепцию и обсудил цены на "борщевой набор". Отвечая на вопрос о необходимости государственного регулирования цен на основные продукты питания, Якушев отметил, что цены на "набор" пошли вниз.

"Это связано, в том числе, и с сезонностью, и с тем, что на себя брала ответственность по снижению цен партия "Единая Россия". Произошло очень существенное снижение. Вцелом по Уральскому федеральному округу могу сказать о том, что сегодня, что касается "борщевого набора", цены реально пошли вниз и снижение достаточно существенное", - сказал он.

На Троицкой площади вместе с губернатором Вадимом Шумковым и главой города Еленой Ситниковой Владимир Якушев поздравил жителей Кургана с праздником.

"Город Курган меняется, молодеет, двигается вперед, прекрасные улицы, новые общественные пространства, ремонтируются школы, детские сады, жизнь идет вперед. Уважаемые жители! Я хочу от всей души поздравить вас с Днём города, пожелать лично каждому из вас в наше непростое время крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, и, самое главное, уверенности в завтрашнем дне, а городу Кургану процветания и движения вперед. С днём рождения, Курган", - сказал полпред.

Позже, оценивая поездку, Якушев отметил, что у него – особое отношение к Кургану, которое он никогда не скрывал.

"Я очень часто приезжал в этот город, когда был ещё совсем маленьким. У меня здесь жили и живут достаточно близкие родственники. Я с детства помню прекрасный зелёный город с очень хорошими, добрыми людьми. Мальчишкой бегал в Центральный парк культуры и отдыха, купался на пляже, который мы сегодня осматривали. Поэтому, конечно, когда приезжаю, воспоминания из детства, это трогает. У меня очень хорошие впечатления связаны с Курганом", - сказал полпред.

Он отметил, что во время сегодняшнего осмотра объектов благоустройства, инфраструктуры, оценил прогресс в изменении облика областного центра, однако ещё предстоит сделать многое.

"Сегодня мы смотрели, что сделано, обсуждали, что нужно сделать в дальнейшем. Планов очень много. Нет предела совершенству. Когда мы доводим до определённого уровня какой-то процесс, в данном случае мы говорим об изменении города, то у граждан возникают новые запросы. Остановки в этом процессе никогда не будет. И губернатору, и главе города, и всей команде нужно быть готовыми к тому, что на том, что они сделали сегодня, процесс не закончится. Нам кажется, что мы наметили какой-то план, выполнили все 11 пунктов этого плана, условно, и на этом всё. Нет – 11 выполнили, а внизу уже ещё 110, и нужно двигаться дальше. Это бесконечное движение вперёд", - сказал полпред.