В Прикамье в аварии погибли водитель и две пассажирки

Смертельная авария произошла в Кунгурском районе, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Пермскому краю.

В 19.15 21 августа по автодороге Пермь – Екатеринбург ехал "Фольксваген Поло" под управлением 43-летнего жителя села Калинино. По предварительной информации, на 57 км трассы машина выехала на "встречку", где столкнулась с фурой "Вольво".

Водитель «Фольксвагена», а также его 37- и 14-летние пассажирки погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.