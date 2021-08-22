В Тюмени умер дядя девятилетней девочки, которую недавно нашли мёртвой

В Тюмени умер дядя погибшей недавно девятилетней девочки, сообщают местные СМИ.

20 августа ему стало плохо на месте, где появился стихийный мемориал в память о погибшей девочке. Пострадавшего увезли в больницу, где он умер.

Как сообщало Накануне.RU, девятилетняя Настя М. 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти.

Позднее в этом же районе был задержан мужчина по подозрению в педофилии. Злоумышленник надругался над мальчиком 2011 года рождения. Свою вину подозреваемый признал.

В различных telegram-каналах Тюмени сообщается, будто бы подозреваемый в педофилии мужчина был знаком с отцом погибшей девочки и якобы они иногда вместе распивали спиртные напитки.