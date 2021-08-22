В Петербурге на презентацию фильма "Шугалей-3" привели живого верблюда

Животное показали на презентации киноленты "Шугалей-3" в рамках пресс-клуба "Петербургский уикенд", который проходил на площадке Медиагруппы "Патриот".

Известно, что данное мероприятие посетили политики, общественные деятели и представители различных СМИ. На заседании пресс-клуба обсуждался прогресс российского кинематографа и такие фильмы как "Солнцепек" и "Шугалей-3" – особенно актуальные сейчас кинокартины, продолжающие приятно удивлять зрителя.

Стоит отметить, что во время презентации третьей части фильма о социологе Максиме Шугалее был показан неожиданный гость мероприятия – настоящий двугорбый верблюд, с которым мог сфотографироваться на память любой желающий.