Инструктора тургруппы на перевале Дятлова эвакуировали вертолетом

Инструктору туристической группы стало плохо на перевале Дятлова. На вертолете его эвакуировали в больницу Краснотурьинска.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области, днем поступила информация от мужчины, что стало плохо инструктору, "сердце не работает".

По предварительной информации, тургруппа состоит из 11 человек, ее эвакуировать не планируется.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге скончался глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. По предварительным данным, причиной смерти стал коронавирус.

Кунцевич повел туристов на перевал. Во время похода он почувствовал боль в колене, которая заставила его вернуться в столицу Урала. Билетов на поезд не было, и Кунцевич отправился из Ивделя в Екатеринбург автобусом. 9 августа он уже был в больнице, в тяжелом состоянии. Потом ему стало легче, но 11 августа утром он умер.