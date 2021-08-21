Над югом России продолжает висеть погодное проклятье, - "Фобос"

Жителей Крыма и Краснодарского края ожидает новая волна обильных осадков, предупредили синоптики.

"Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! <…> Одним днем ненастье, увы, не ограничится", – сообщается на сайте центра "Фобос".

Отмечается, что над Крымом и Кубанью "в очередной раз обострилась черноморская депрессия". Причиной ухудшения погоды стало вторжение холодного фронта из Европы.

Эксперты также прогнозируют скорое ослабление осадков. Например, в Новороссийске ближе ко вторнику облака рассеются, столбики термометров покажут 30 градусов.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в городе Крымске на Кубани и еще четырех сельских поселениях Крымского района. Это связано с прошедшими ливнями.

11 августа из-за осадков в горах поднялся уровень воды в реке Баканка. В Геленджике, Новороссийске и Крымске были включены сирены для оповещения населения.