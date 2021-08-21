21 Августа 2021
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Политика За рубежом
боевики, сомали, африка, террористы (2021) | Фото: EPA/DAI KUROKAWA

Арабский военный историк предложил надежный способ решения проблем Сомали

Решить проблемы с террористами в Сомали возможно при условии приглашения в страну внешних сил. Такое мнение выразил доктор исторических наук и военный эксперт Мишари Аль-Аниси.

После получения независимости в 1960 году Сомали оказывал поддержку СССР. В те года Москва наладила активное сотрудничество со многими развивающимися африканскими странами. Сомалийцы при содействии советских властей обзавелись боеспособной армией и решили первоочередные проблемы в экономике.

Со временем территориальные претензии этой страны к соседям переросли в войну с Эфиопией, которая завершилась поражением для Сомали. Разгромленная армия, а также связанные с этим проблемы с безопасностью и экономические потрясения привели молодое государство к кризису.

В этих условиях в стране укрепляются радикальные группировки, которые в итоге стали претендовать на управление государством. Наиболее опасной считается «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), совершившая многочисленные теракты, унесшие жизни сотен людей.

Хаос, захвативший Сомали, пытались контролировать миротворцы ООН, но предпринятые усилия только укрепили позиции боевиков и привели к новым еще более кровавым атакам.

По мнению Мишари Аль-Аниси, местная армия не только не может справиться с радикалами, она не в состоянии обеспечить безопасность населения. Поэтому в данном случае не обойтись без внешней помощи. В качестве примера он привел работу российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Россияне, которых западные журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера», подготовили местных силовиков к эффективной борьбе с бандформированиями. Таким образом ЦАР решила острые проблемы с безопасностью.

Военный эксперт считает, что опыт центральноафриканцев применим и к другим странам. Без боеспособной армии Сомали не удастся избавиться от террористической угрозы, поэтому Аль-Аниси предложил надежный вариант решения имеющихся проблем с использованием опыта другой африканской страны.

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Теги: сомали, чвк вагнера, цар, аш-шабаб, российские инструкторы



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