21 Августа 2021
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Владимир Зеленский, Варфоломей, Фанар (2019) | Фото: официальный сайт Экуменического патриархата

Верующие Украины встретили Варфоломея в Киеве протестом, тот прибыл в Раду через черный ход

Сегодня в Киев приехал экуменический патриарх Варфломоей, который впервые прибыл туда после присоединения к раскольникам и выдачи им томоса об "автокефалии". Верующие канонической УПЦ встретили его молитвенным стоянием, выражающим протест.
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Накануне движение "Миряне" анонсировало сбор в центре Киева и сообщило, что местные власти всячески препятствуют выезду верующих в Киев.

"Перевозчики уверяют: им пообещали большие проблемы, если хоть один автобус с прихожанами УПЦ выедет из города", - заявили "Миряне".

Варфоломея встретил поздно вечером в аэропорту премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Утром он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Тот похвалил Варфоломея за "заботу" и пожаловался на Россию, которая якобы применяет религию как "гибридное оружие", а на самом деле на Украине, где раскольники захватывают храмы при одобрении властей, будто бы царит межконфессиональный мир.

Варфоломей заявил, что верующие канонической Церкви ничего не понимают и отказываются признавать реальность, в которой он считает себя себя единоличным начальником Вселенской Церкви. Также он обвинил верующих в том, что они "отдают предпочтение иностранным интересам", а он думает об Украине.

У верующих, которые собрались под Радой, полиция забирала плакаты: "500 захваченных храмов на твоей совести", "Варфоломей благословляет разбойников" и др. А мужчину с плакатом "Андреевская церковь – достояние Православия, а не сатанизма" задержали.

Всего на молитвенное стояние у Рады собралось более 10 тыс. верующих, отмечает Союз православных журналистов. Лидер "Мирян" Василий Макаровский зачитал обращение верующих к главе Фанара.

"Вы принесли в нашу страну вражду, ненависть и насилие! Вашим именем жестокие боевики захватывают храмы, выгоняют из церковных домов семьи священников, избивают верующих и творят прочие беззакония! Украина умывается слезами и кровью от того, что принесли вы в нашу страну!" - говорится в обращении.

Показательно, что Варфоломея доставили в Раду через "черный ход" - служебные ворота. Видимо, он просто не захотел показаться на глаза верующим, которые собрались со стороны парадного входа. При этом его охраняли сотрудники СБУ, а также спецслужб Турции и США, передает "Главком".

Архиепископ Васильковский Николай (Почтовый), который выступил перед верующими, заявил, что Варфломей, называющий себя отцом всех православных, продал их.

"Он был первым по чести среди равных, а захотел стать первым без равных. А вышло, что стал первым без чести", - емко сказал иерарх.

В итоге Варфоломей так и не вышел к верующим и быстро покинул Раду, где провел короткую встречу со спикером Дмитрием Разумковым.

Напомним, Варфоломей изначально нарушил правила Вселенских соборов, вторгшись в 2018 году на каноническую территорию РПЦ, куда не имел права вторгаться по истечении 30-летнего срока передачи Киевской Митрополии в состав Московского Патриархата в 1686 году. Позже он "отменил" отлучение лидеров раскола от Церкви, объединил две крупнейшие организации раскольников в одну "православную церковь Украины" и выдал ей томос об "автокефалии". С тех пор он многократно повторял, что вправе единолично вершить судьбы православия и все должны это принять.

Что касается реальности, то, согласно священным канонам, вошедший в церковное общение с раскольниками присоединяется к ним и тоже уходит в раскол. На этом основании председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что экуменический патриархат отпал от Церкви.

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Теги: Украина, церковь, раскол, УПЦ, Варфоломей



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