Минстрой предложил ввести налоговый вычет за легальную аренду жилья

Минстрой России предложил ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

При помощи данной инициативы ведомство предполагает вывести арендный фонд из "теневого" сектора экономики.

Предлагается ввести налоговый вычет на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям, говорится в проекте паспорта программы.

Одновременно предлагается снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды жилья.

Ранее сообщалось, что Минстрой до конца 2021 года намерен внести в Госдуму законопроект, призванный вывести из "серой" зоны российских арендодателей. В правительстве декларируют благие намерения: обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, но на практике главная цель выглядит как сбор налогов.

Эксперты отмечают, что в тени находится до 90% рынка арендного жилья в стране. Они полагают, что "легализация" выльется в повышение цен на съемное жилье в пределах 13% - именно столько сегодня должны платить законопослушные арендодатели с доходов от сдачи квартир.