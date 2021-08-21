21 Августа 2021
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ОМОН (2020) | Фото: Накануне.RU

В Бурятии задержали двоих сбежавших из психбольницы осужденных

Двоих из семи сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников задержали, сообщили в правительстве республики.

В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии объявили план "Сирена".

Объявлено вознаграждение за значимую информацию, которая поможет задержать беглецов.

Напомним, семеро осужденных сегодня сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни. Они напали на санитара, избили его и сбежали, разбив стекло.

На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД.

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Теги: бурятия, побег, психбольница



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Ранее 21.08.2021 11:15 Мск В Бурятии семеро осужденных сбежали из психбольницы


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