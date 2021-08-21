В Бурятии задержали двоих сбежавших из психбольницы осужденных

Двоих из семи сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников задержали, сообщили в правительстве республики.

В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии объявили план "Сирена".

Объявлено вознаграждение за значимую информацию, которая поможет задержать беглецов.

Напомним, семеро осужденных сегодня сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни. Они напали на санитара, избили его и сбежали, разбив стекло.

На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД.