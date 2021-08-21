21 Августа 2021
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Политика За рубежом
Талибы внутри президентского дворца в Кабуле (2021) | Фото: Al Jazeera

Талибы объявили, что к ним примкнул брат сбежавшего президента Афганистана

Движение "Талибан" (запрещено в России) заявило, что к нему присоединился Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана Ашрафа Гани.

При этом присутствовал Халилиь Аль-Рахман Хаккани — высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", которая поддерживает тесные контакты с талибами, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее президент Ашраф Гани, который бежал из захваченной страны, сообщил, что уехал, чтобы избежать кровопролития, после чего анонсировал свое скорое возвращение.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что не собирается присягнуть на верность захватившим власть в стране талибам. Он также напомнил, что, в отличие от президента, остался в стране и потому является законным главой Афганистана. Он заявил, что полученная силой власть не дает легитимности.

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Теги: талибы, Афганистан, Хашмат Гани



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