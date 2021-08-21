Минздрав разрешил использовать "Спутник Лайт" для пожилых

Минздрав России разрешил использование вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" для вакцинации лиц старше 60 лет.

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он добавил, что данный препарат преимущественно используется для повторной вакцинации, передает РИА Новости.

"Спутник Лайт" от НИЦ им. Гамалеии стал четвертой российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в нашей стране. В отличие от трех ранее выпущенных, "Лайт" является однокомпонентной вакциной – требуется однократное введение.

Ранее Минздрав разработал новые временные рекомендации по ковид-вакцинации взрослого населения с учетом опыта вакцинации беременных и лиц с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов.