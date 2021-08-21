Борьба с жарой и смогом в Екатеринбурге: на улицы города выйдет поливальная техника

21 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
поливальная машина, уборка улиц, мытье улиц, ЖКХ (2013) | Фото:http://www.fotosnova.ru/

Борьба с жарой и смогом в Екатеринбурге: на улицы города выйдет поливальная техника

Смог над Свердловской областью, вызванный лесными пожарами, рассеется к вечеру воскресенья, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Глава региона дал поручения в связи со сложной ситуацией. В частности, все главы должны оставаться в пределах своих муниципалитетов и постоянно мониторить обстановку.

"На улицы вывести поливальную технику, потому что дороги и тротуары нагреваются, не успевают остыть. Людям очень тяжело", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Также он поручил Минприроды следить за качеством воздуха, за состоянием минерализованных полос, особое внимание уделить тушению пожаров и их профилактике.

Кроме того, к рейдам поручено максимально привлечь правоохранителей, а минздраву - быть готовым к быстрому оказанию помощи людям с тепловыми ударами, а также с теми болезнями, которые могут обостриться в жару.

Напомним, природные пожары в Свердловской области охватили уже 286 га, а пораженная площадь под Первоуральском увеличилась до 70 га. Помимо этого огонь зафиксирован на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, которая в выходные достигнет +36 градусов. В субботу над Екатеринбургом вновь повис смог.

В регионе действуют 17 природных пожаров, 12 из которых — локализованы. В области действует особый противопожарный режим.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: смог, жара, екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети