Борьба с жарой и смогом в Екатеринбурге: на улицы города выйдет поливальная техника

Смог над Свердловской областью, вызванный лесными пожарами, рассеется к вечеру воскресенья, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Глава региона дал поручения в связи со сложной ситуацией. В частности, все главы должны оставаться в пределах своих муниципалитетов и постоянно мониторить обстановку.

"На улицы вывести поливальную технику, потому что дороги и тротуары нагреваются, не успевают остыть. Людям очень тяжело", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Также он поручил Минприроды следить за качеством воздуха, за состоянием минерализованных полос, особое внимание уделить тушению пожаров и их профилактике.

Кроме того, к рейдам поручено максимально привлечь правоохранителей, а минздраву - быть готовым к быстрому оказанию помощи людям с тепловыми ударами, а также с теми болезнями, которые могут обостриться в жару.

Напомним, природные пожары в Свердловской области охватили уже 286 га, а пораженная площадь под Первоуральском увеличилась до 70 га. Помимо этого огонь зафиксирован на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, которая в выходные достигнет +36 градусов. В субботу над Екатеринбургом вновь повис смог.

В регионе действуют 17 природных пожаров, 12 из которых — локализованы. В области действует особый противопожарный режим.