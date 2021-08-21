В Марий Эл площадь лесного пожара продолжает увеличиваться, введен режим ЧС

Площадь, пройденная огнем при лесном пожаре в Марий Эл, увеличилась до 891,5 га. За сутки она увеличилась на 771,5 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

Накануне в республике был введен режим чрезвычайной ситуации.

В регионе наращивают силы для борьбы с пожарами – туда направлена аэромобильная группа из 30 человек личного состава и восемь единиц техники.

Всего к борьбе с огнем привлечено более 1 тыс. человек и 161 единица техники.

Ранее сообщалось, что в республике эвакуированы около 630 человек, перекрыта часть федеральной трассы "Вятка".

Минобороны и МЧС отправили вертолеты для тушения огня. Кроме того, из Йошкар-Олы на помощь пожарным отправились около 150 добровольцев. В пятницу была объявлена угроза населенному пункту Сосновый Бор. Отмечалось, что при ухудшении ситуации огонь может угрожать населенным пунктам Студенка, Устье-Кундыш, Шап.