21 Августа 2021
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психиатрическая больница, психбольница (2016) | Фото: kquest.ru

В Бурятии семеро осужденных сбежали из психбольницы

В Бурятии семеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера.

Мужчины убежали из медучреждения в Новой Бряни. Они напали на санитара, избили его и сбежали, разбив стекло, пишет Baza.

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Губернатор попросил местных жителей проявлять блительность и следить за детьми.

В начале августа пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой (откуда она взялась – сейчас выясняют следователи). Четверых беглецов удалось поймать. По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.

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Теги: бурятия, психбольница, побег



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