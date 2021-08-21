В Бурятии семеро осужденных сбежали из психбольницы

В Бурятии семеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера.

Мужчины убежали из медучреждения в Новой Бряни. Они напали на санитара, избили его и сбежали, разбив стекло, пишет Baza.

Глава республики Алексей Цыденов на своей странице в фейсбуке сообщил, что на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД.

Губернатор попросил местных жителей проявлять блительность и следить за детьми.

В начале августа пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой (откуда она взялась – сейчас выясняют следователи). Четверых беглецов удалось поймать. По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.