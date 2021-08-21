Трутнев заявил о планах создать "практически офшор" на Курилах

Российское правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, об этом заявил полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, в стране появится "практически офшор". На время льгот предприятия не будут проверять контролирующие органы.

"Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет", — уточнил вице-премьер.

Точные параметры будущего оффшора сейчас обсуждаются в правительстве, сообщает РБК.

Ранее о том, что власти рассматривают возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр анонсировал "беспрецедентный набор мер" по поддержке экономики Курил в ходе посещения острова Итуруп. Ранее эта тема обсуждалась с президентом России.

Глава правительства заявил, что рассматривает возможность введения режима свободной таможенной территории, чтобы позволить производителям беспрепятственно завозить необходимое оборудование и товары.