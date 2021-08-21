21 Августа 2021
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Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

"Талибан"* представит новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели

"Талибан"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) в ближайшие недели намерен представить новую систему управления Афганистаном. Она будет нацелена на защиту прав всего населения, рассказал представитель талибов.

Кроме того, сообщает Reuters, талибы на переговорах обсуждают обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях.

Ранее сообщалось, что делегация "Талибана" начинает обсуждение вопроса о создании инклюзивного правительства. Контакты со всеми партиями уже установлены, а сами переговоры с афганскими политиками начнутся в Кабуле.

Также сообщалось, что движение вскоре объявит о "возвращении" Исламского Эмирата Афганистан.

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Теги: талибан, афганистан



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