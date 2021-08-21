21 Августа 2021
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туман, смог, екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург вновь накрыло смогом и запахом гари от лесных пожаров

Над Екатеринбургом в субботу, 21 августа, из-за лесных пожаров вновь повис смог. Резкий запах гари чувствуется во всех районах города.

ГУ МЧС по Свердловской области просит жителей закрывать окна квартир и офисов, либо обязательно завешивать их мокрой марлей или любым другим тонким полотном.

Кроме того, горожан призывают отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки, пить больше воды.

Накануне сообщалось, что природные пожары в Свердловской области охватили уже 286 га, а пораженная площадь под Первоуральском увеличилась до 70 га. Помимо этого огонь зафиксирован на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, которая в выходные достигнет +36 градусов. В области действует особый противопожарный режим.

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Теги: екатеринбург, смог, лесные пожары



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