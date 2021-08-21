Пожар в Мордовском заповеднике перекинулся на нижегородский поселок: сгорело 11 построек

Огонь от пожара в природном заповеднике в Мордовии перешел на поселок Стеклянный в городском округе Первомайск Нижегородской области.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, сгорело 11 построек. Сейчас пожар локализован. Для полной ликвидации возгорания запланировано применение вертолетов Ми-8 и Ми-26.

Пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с начала августа. Общая площадь двух очагов природных пожаров в Нижегородской области и Мордовии составляет 6,9 тысячи гектаров.

К северу от заповедника расположен закрытый город Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Как сообщает "Интерфакс", в Сарове 19 августа был введен режим ЧС.