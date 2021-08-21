Путин ответил Меркель на просьбу освободить Навального

Алексей Навальный был осужден за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров, а не за свою политическую деятельность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера ФРГ Ангелы Меркель освободить заключенного, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, "никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона".

Также Путин добавил, что бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон.

Напомним, на двухчасовых переговорах Меркель и Путин обсудили актуальную текущую повестку и, в первую очередь, конфликты: Донбасс, Афганистан, "Северный поток-2", Белоруссию.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон и Меркель "обратили внимание президента Путина на положение господина Алексея Навального, на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья", сообщал Елисейский дворец.