Власти Тюменской области усиливают патрулирование в лесах из-за жаркой и сухой погоды

В Тюменской области из-за сухой и жаркой погоды усиливают патрулирование лесов, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

При патрулировании будут использоваться фотоловушки, квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты. Основная цель рейдов - пресечение нарушения правил пожарной безопасности.

В регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение костров, сжигание травы и мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, на землях лесного фонда. Также организациям запрещено проводить пожароопасные работы.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах нарушителей ждет штраф. Для граждан - от четырех до пяти тысяч. Должностных лиц - от 20 до 40 тысяч. Юридических - от 300 до 500 тыс. руб.

В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар без причинения ущерба лесным насаждениям, штраф на граждан - 5 тыс. руб.; на должностных лиц - 50 тыс. руб.; на юридических лиц от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.