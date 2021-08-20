Путин призвал отказаться от попыток строить демократию в других странах

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о необходимости следить за тем, как развивается ситуация в Афганистане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства подчеркнул, что запрещенное в России движение "Талибан" контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Необходимо исходить из этих реалий, не допуская развала Афганского государства.

Путин призвал прекратить политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, оставить стремления строить в других странах демократии по чужим "лекалам", игнорируя традиции этих народов, а также их национальные и религиозные особенности. Глава государства отметил, что навязывать Афганистану непривычные формы правления - контрпродуктивно.

"Талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий. Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь. Данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН", - сказал президент.

Путин заявил, что сейчас особенно важно не допустить проникновения террористов на территории других стран, в том числе под видом беженцев.

Напомним, на двухчасовых переговорах Меркель и Путин обсудили актуальную текущую повестку и, в первую очередь, конфликты: Донбасс, Афганистан, "Северный поток-2", Белоруссию.

Из Москвы Меркель отправится в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.