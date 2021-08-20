20 Августа 2021
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Момент падения Ил-112В в Подмосковье (2021) | Фото: Telegram / Baza

В России приостановили испытательные полеты Ил-114 после авиакатастрофы в Подмосковье

Испытательные полеты Ил-114 приостановлены после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.
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Как сообщало Накануне.RU, военный транспортник разбился в ходе испытательного полета. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что крушению предшествовал пожар правого двигателя. Экипаж попытался зайти на посадку, совершив маневр поворота, но слишком маленькая высота и скорость не позволили это сделать – борт перевернулся и упал на землю. Погибли три члена экипажа.

Ранее бывший главный конструктор ПАО "Ил" (входит в ОАК, входит в Ростех) Николай Таликов жестко раскритиковал двигатели, которые предполагается ставить на Ил-114В и которые, предположительно, стали причиной крушения опытного образца этого самолета в подмосковной Кубинке.

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Теги: Ил-112В, крушение Ил-112В, испытательные полеты



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