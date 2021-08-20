Минюст внес телеканал "Дождь" и "Важные истории" а также некоторых журналистов в список иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента телеканал "Дождь" и юрлицо издания "Важные истории" Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, передает корреспондент Накануне.RU.

В список иноагентов также попали журналисты "Важных историй" Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов и Дмитрий Великовский, а также главный редактор Роман Анин.

Сейчас список иноагентов состоит из 43 наименований и фамилий.

По данным ТАСС, правозащитник Александр Ионов потребовал признания издания "Важные истории" нежелательной организацией после признания его иноагентом, кроме того, Ионов требует признать нежелательной организацией инвестора "Историй" - Istories Fonds.