Дети стали чаще заражаться коронавирусом – Минздрав

Мутации вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус, становятся все более агрессивными, это приводит к более частому заражению детей, которые изначально были гораздо менее восприимчивы к COVID-19, чем взрослые, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя", — сказал министр.

По мнению Мурашко, родители могут обезопасить ребенка, если вакцинируются от коронавируса.

По данным нового исследования, проведенного российскими учеными в Санкт-Петербурге, эффективность полного курса вакцинации от COVID-19 составляет 81%, если речь идет о защите от тяжелого течения болезни. Однако одна доза препарата защищает только на 31%, что едва ли можно признать удовлетворительной эффективностью.