20 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция, телефон, звонок (2016) | Фото: tulapressa.ru

В Челябинске возбудили административное дело на охранника, ударившего школьницу в ТРК

В Челябинске на охранника, ударившего по лицу девочку в ТРК "Космос", завели административное дело за побои, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Инцидент произошел в зоне фудкорта в торгово-развлекательном комплексе. На видеозаписи, которую опубликовали в соцсети, охранник ударил девочку, которая сидела за столом. Очевидцы инцидента рассказали, что девочка курила вейп и игнорировала замечания охранника.

В настоящий момент все участники конфликта установлены. В отношении охранника возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Мать девочки тоже привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Проверка по факту инцидент продолжается.

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Теги: охранник, ТРК, административное дело, полиция,



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