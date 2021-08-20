В Челябинске возбудили административное дело на охранника, ударившего школьницу в ТРК

В Челябинске на охранника, ударившего по лицу девочку в ТРК "Космос", завели административное дело за побои, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Инцидент произошел в зоне фудкорта в торгово-развлекательном комплексе. На видеозаписи, которую опубликовали в соцсети, охранник ударил девочку, которая сидела за столом. Очевидцы инцидента рассказали, что девочка курила вейп и игнорировала замечания охранника.

В настоящий момент все участники конфликта установлены. В отношении охранника возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Мать девочки тоже привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Проверка по факту инцидент продолжается.