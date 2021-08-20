Свердловская область горит на 286 гектарах. Тушить пожар будут... огнем

Природные пожары в Свердловской области охватили уже 286 га, а пораженная площадь под Первоуральском увеличилась до 70 га. Помимо этого огонь зафиксирован на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. По словам губернатора, ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, которая в выходные достигнет +36 градусов.

"Мы приняли решение бороться с огнём встречным палом. Это может привести к появлению дыма, который снова доберётся до Екатеринбурга. Но спасатели говорят, что уже к завтрашнему утру пожары удастся локализовать", - написал у себя в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

Встречный пал — способ тушения лесных и степных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены огня.

В связи с этим он попросил свердловчан воздержаться от разведения костров. Он напомнил, что в области действует особый противопожарный режим. Тем, кого поймали с поличным, грозит штраф, а тем, по чьей вине возникнет пожар – наказание вплоть до уголовного дела и лишения свободы.

"Давайте обойдёмся без этого. Также я прошу вас забирать из леса пластиковую посуду и стеклянные бутылки. Они тоже создают угрозу для возникновения пожара", - добавил губернатор.

Напомним, накануне жители Екатеринбурга стали жаловаться на сильный запах гари по всему городу. На территории уральской столицы образовался смог, вызванный природным пожаром в районе Первоуральска. Информация о возгорании поступила днем 17 августа. Создавалась угроза распространения пожара на коллективный сад "Мирный" и санаторий-профилакторий "Озеро Глухое". В итоге последний пришлось срочно эвакуировать.