ЦИК счел справедливым снятие с выборов "Родины" в Санкт-Петербурге

Центризбирком сегодня признал работу санкт-петербургской городской избирательной комиссии неудовлетворительной. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК.

У Центризбиркома возникли претензии к работе городской комиссии с партией "Родина". Хотя ЦИК в итоге счел решение горизбиркома по отстранению партии от выборов в городское ЗакСобрание легитимным, работой питерской комиссии все равно возмутились. Зампред ЦИКа Николай Булаев заявил, что горизбирком нарушил несколько требований законодательства в части информирования партии о происходящих процессах, не предоставлял доступ к некоторым документам и т.д.

С другой стороны, ЦИК, перепроверив фейковые подписи "Родины", выявленные городской комиссией, пришла к выводу, что настоящая подпись из 504 недостоверных лишь одна. И это сократило процент недостоверных подписей в целом только до 13,09%, что все равно много для регистрации. Впрочем, на заседании ЦИКа также было зачитано обращение от председателя "Родины" Алексея Журавлева, в котором партия отзывает жалобу на действия горизбиркома.

При этом городская комиссия Санкт-Петербурга и сама осталась недовольна работой одной из своих ТИК – 17-й территориальной избирательной комиссии поручено перепроверить подписи одномандатницы от "Родины" Татьяны Булановой. Ранее ТИК нашла в ее подписях 18% брака. Но поскольку ТИК затянула с отказом в регистрации (11 дней вместо 10), подписи будут перепроверены, передает "Фонтанка".