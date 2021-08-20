ЦИК счел справедливым снятие с выборов "Родины" в Санкт-Петербурге

20 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Санкт-Петербург
Таня Буланова (2012) | Фото:

ЦИК счел справедливым снятие с выборов "Родины" в Санкт-Петербурге

Центризбирком сегодня признал работу санкт-петербургской городской избирательной комиссии неудовлетворительной. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК.

У Центризбиркома возникли претензии к работе городской комиссии с партией "Родина". Хотя ЦИК в итоге счел решение горизбиркома по отстранению партии от выборов в городское ЗакСобрание легитимным, работой питерской комиссии все равно возмутились. Зампред ЦИКа Николай Булаев заявил, что горизбирком нарушил несколько требований законодательства в части информирования партии о происходящих процессах, не предоставлял доступ к некоторым документам и т.д.

С другой стороны, ЦИК, перепроверив фейковые подписи "Родины", выявленные городской комиссией, пришла к выводу, что настоящая подпись из 504 недостоверных лишь одна. И это сократило процент недостоверных подписей в целом только до 13,09%, что все равно много для регистрации. Впрочем, на заседании ЦИКа также было зачитано обращение от председателя "Родины" Алексея Журавлева, в котором партия отзывает жалобу на действия горизбиркома.

При этом городская комиссия Санкт-Петербурга и сама осталась недовольна работой одной из своих ТИК – 17-й территориальной избирательной комиссии поручено перепроверить подписи одномандатницы от "Родины" Татьяны Булановой. Ранее ТИК нашла в ее подписях 18% брака. Но поскольку ТИК затянула с отказом в регистрации (11 дней вместо 10), подписи будут перепроверены, передает "Фонтанка".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: родина, выборы, санкт-петербург, цик, николай булаев, татьяна буланова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети