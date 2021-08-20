20 Августа 2021
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Черняевский лес, Пермь, РЖД, гостиница, зонирование участка (2021) | Фото: facebook.com/andreevdnperm

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство гостиницы РЖД в Перми

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление зоны для строительства 10-этажной гостиницы РЖД в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос ранее обсуждался на публичных слушаниях и был поддержан.

Изначально РЖД планировали построить гостиницу на своем участке по ул. Локомотивная, 1. Однако участок прилегает к Черняевскому лесу, который является особо охраняемой природной территорией. Общественники встали на защиту леса. Пермяки собрали более 2 тыс. подписей под петицией, а также направили около 100 писем в мэрию. В итоге РЖД уступили и согласились перенести строительство на альтернативный участок - в 7,3 тыс. кв. м засаженный тополями. Площадка находится в зоне Ц-4 с высотой строительства в четыре этажа.

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Теги: Черняевский лес, Пермь, РЖД, гостиница, зонирование участка, альтернативный участок



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