Не по уставу: Юнармейцы столкнулись с недобросовестными фирмами по пошиву формы

Компании, выполняющие заказ для детского патриотического общественного движения, выпускают неуставную продукцию с логотипами «Юнармии» и выставляют их на продажу.

Одежда, производящаяся специально для Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»). Стало известно, что компания ООО «Форест Хантер» выпускает одежду, не соответствующую установленным правила ношения форменной одежды, знаков различия, знаков отличия и иных геральдических знаков участниками «Юнармии».

Как выяснилось, фирма имеет лицензию на право использования товарного знака. Однако из информации, предоставленной на сайте магазина, следует, что одежда не соответствует уставу движения «Юнармия».

Согласно утвержденным правилам, в летнюю форму юнармейцев входят футболки красного цвета, рубашки поло красного цвета, толстовки бежевого цвета, куртки демисезонной бежевого цвета и так далее. Одежда других цветов в уставе не прописана.

Тем не менее ООО «Форест Хантер» предлагает в своем ассортименте толстовку сиреневого цвета, что не соответствует утвержденной правилами униформе участников движения.

Однако проблемы на рынке одежды для юнармейцев оказались еще шире. Были обнаружены и компании, которые производят форму для участников движения, не имея на это лицензии. Вот список данных фирм:

1) Фабрика «Весна» г. Ставрополь - http://куплюформу.рф/catalog/yunarmiya

2) ИП Кукова Анастасия Валерьевна, г. Москва - https://kombat-shop.ru/catalog/patriot/

3) ИП «Тарасов Евгений Владимирович, Московская область, г. Раменское, село Синьково -

4) ИП Беленко С. А., г. Ставрополь - https://belenko-sa.tiu.ru/

Юрист Иван Кузнецов объяснил нам, что грозит компаниям за производство одежды без лицензии на использование товарного знака.

«Есть специальные организации, которые проверяют такие магазины. Если они выявляют нарушение авторских прав, то на компанию возлагается штраф в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения, в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель», - рассказал юрист.

Собирая данные о компаниях, которые имеют лицензию на использование товарного знака «Юнармия», нам удалось найти фирму, предлагающую форму по уставу движения. ООО «Магазин АР Петроградская» имеет лицензию от «Юнармии» на пошив формы, на сайте магазина указаны состав изделия, назначение и информацию о наличии элемента защиты товарного знака.