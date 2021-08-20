Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным

Великобритания ввела санкции в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которых считает причастными к отравлению Алексея Навального.

Под ограничительные меры попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

Санкции подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Великобританию, передает ТАСС.

Напомним, в преддверии годовщины "отравления" Навального Евросоюз снова призвал Россию вернуться к расследованию инцидента.

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В список попали четверо человек: генпрокурор Игорь Краснов; глава СК РФ Александр Бастрыкин; начальник Росгвардии Виктор Золотов; глава ФСИН Александр Калашников.

В тот же день США ввели ограничения против россиян из-за ситуации с Навальным. В список включены: директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместитель министра обороны Алексей Криворучко и замминистра обороны Павел Попов.

Кроме того, под ограничения попали: 27-й научный центр военного ведомства России, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии.