Суд разрешил уральскому бизнесмену из "списка Титова" участвовать в думских выборах

Суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского областного суда об отмене регистрации уральского бизнесмена из "списка Титова" Сергея Капчука в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

Напомним, предприниматель подавал документы от Свердловской области по Березовскому одномандатному округу. 30 июня он был зарегистрирован для участия в выборах. Но после иска кандидата от партии "Новые люди" Ирины Виноградовой, которая баллотируется по тому же избирательному округу, Капчука с выборов сняли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Партии роста", решение было обжаловано в петербургском кассационном суде. Заседание состоялось в северной столице сегодня. В итоге Сергей Капчук был восстановлен в статусе участника выборов.

"Мы честно ведем кампанию, и это доказал суд. А вот от наших конкурентов по выборам мы таких провокаций не ожидали. Ладно, от ЦИК можно всего ожидать, а от либеральных коллег? Все должны играть по-честному", - прокомментировал ситуацию лидер "Партии роста", бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Напомним, выборы в Госдуму РФ состоятся в сентябре этого года.