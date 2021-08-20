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Сергей Капчук (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд разрешил уральскому бизнесмену из "списка Титова" участвовать в думских выборах

Суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского областного суда об отмене регистрации уральского бизнесмена из "списка Титова" Сергея Капчука в качестве кандидата в депутаты Госдумы.
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Напомним, предприниматель подавал документы от Свердловской области по Березовскому одномандатному округу. 30 июня он был зарегистрирован для участия в выборах. Но после иска кандидата от партии "Новые люди" Ирины Виноградовой, которая баллотируется по тому же избирательному округу, Капчука с выборов сняли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Партии роста", решение было обжаловано в петербургском кассационном суде. Заседание состоялось в северной столице сегодня. В итоге Сергей Капчук был восстановлен в статусе участника выборов.

"Мы честно ведем кампанию, и это доказал суд. А вот от наших конкурентов по выборам мы таких провокаций не ожидали. Ладно, от ЦИК можно всего ожидать, а от либеральных коллег? Все должны играть по-честному", - прокомментировал ситуацию лидер "Партии роста", бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Напомним, выборы в Госдуму РФ состоятся в сентябре этого года.

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Теги: Капчук, Титов, выборы, суд, Госдума



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Ранее 09.08.2021 15:08 Мск В Екатеринбурге суд отменил регистрацию бизнесмена из "списка Титова" на выборах в Госдуму


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