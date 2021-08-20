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Общество За рубежом
(2004) |

Бундесвер запланировал "эвакуацию" из Афганистана 65 тысяч банок пива

Немецкая газета Bild сообщила об "эвакуации" из захваченного талибами* (*запрещенная в России террористическая организация) Афганистана 65 тыс. банок пива военно-воздушными силами бундесвера.

Вывоз алкоголя, оставшегося на военной базе Германии в Мазари-Шарифе, планировался еще в июне, когда и был составлен план вывода военного контингента НАТО. Всего планировалось вывезти 65 тыс. банок пива, 340 бутылок вин и шампанского, всего – более 22 тыс. литров алкоголя. Предполагалось, что за алкоголем даже будут направлены дополнительные самолеты.

При этом в планах правительства ФРГ не было эвакуации из Марари-Шарифа или любых других афганских городов местных жителей, которые работали на натовские войска, а теперь находятся в опасности из-за преследований талибов*. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что если эвакуация будет распространена на местный персонал базы, то придется вывозить уже не 2 тыс. человек, а 20 тысяч. Bild пишет о циничности приоритетов правительства, которое не забыло про тысячи пивных банок.

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Теги: эвакуация, афганистан, нато, пиво, алкоголь, бундесвер



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