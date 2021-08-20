Активистам Нижнего Тагила согласовали акцию в поддержку госпиталя Тетюхина

Администрация Нижнего Тагила дала соглашение на проведении акции "Обними госпиталь Тетюхина" в поддержку медучреждения. Документ, подтверждающий разрешение на массовое мероприятие, опубликовали в официальной группе ВК "Тагил за перемены".

Акция пройдет в 16.00 23 августа в день судебного заседания в Арбитражном суде, где будет решаться судьба госпиталя и его финансирования.

"Сообщаем, что норма предельной заполняемости в месте проведения публичного мероприятия составляет 1 человек на 1,5 квадратных метра. В МУ МВД России "Нижнетагильское" внесено предложение об оказании содействия организатору публичного мероприятия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время проведения публичного мероприятия", - говорится в документе за подписью первого заместителя главы администрации города Вячеслав Горячкина.

Напомним, "Корпорация развития Среднего Урала" решила отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб. Сумма иска включает средства, которые были выданы госпиталю со стороны областных властей в качестве госзайма на строительство клиники, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства. В руководстве лечебно-реабилитационного центра считают давление КРСУ попыткой рейдерского захвата. А губернатор Евгений Куйвашев обвинял руководство госпиталя в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре.