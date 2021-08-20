В Челябинской области направлено в суд уголовного дела по факту смерти ребенка в трансформаторной будке

В Челябинской области прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего мастера и мастера участка энергоснабжающей организации, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне прошлого года ребенок зашел в незапертое помещение электрической подстанции на территории одной из школ в Каслях, где получил смертельную электротравму.

Следствие считает, что обвиняемые не организовали надлежащим образом проведение осмотров и ремонт на трансформаторной подстанции.

Уголовное дело направлено в суд.