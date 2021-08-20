Жители Тюмени массово жалуются на перебои со связью МТС

Тюменцы в соцсетях массово жалуются на перебои со связью и мобильным интернетом. Пост с жалобой на качество связи опубликовали сегодня в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"На работе у всех, у кого МТС, пропадает связь", "Кто не на работе, у тех тоже "только экстренный вызов", "Тоже сегодня такая же ерунда была... только экстренные", "О, у меня сегодня такая байда. Думал, что симка барахлит, менять хотел идти (раньше они со временем размагничивались, надо было менять просто). Ну подождем. Может вышки ставят и переключают оборудование на них", - пишут интернет-пользователи.

В региональном оперштабе со ссылкой на пресс-службу МТС сообщили, что в Тюмени наблюдались кратковременные перебои с электропитанием.

"По независящим от нас причинам, у некоторых пользователей могли быть кратковременные затруднения с голосовой связью. Сейчас сеть работает в стандартном режиме", – сообщила пресс-секретарь МТС в Тюменской области Наталья Сурикова