"Немецким СМИ будет, что обсудить": Путин вновь подарил букет цветов Меркель

20 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Владимир Путин, Ангела Меркель, переговоры в Сочи (2018) | Фото: Пресс-служба Кремля

"Немецким СМИ будет, что обсудить": Путин вновь подарил букет цветов Меркель

Президент России Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве вручил ей букет цветов в бело-розовых тонах.

"Путин пришел на встречу с Меркель с цветами. Теперь немецким СМИ будет, что обсудить", - говорится в телеграм-канале РИА Новости.

Российский лидер выразил уверенность, что нынешний визит канцлера Германии в Россию будет не только прощальным, но и содержательным. Как передает "Интерфакс", Путин сказал это в начале встречи.

Напомним, Путин в мае 2018 года на переговорах с Меркель в Сочи также подарил ей букет цветов. Немецкий таблоид Bild увидел в этом "скрытый смысл". "Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", - утверждается в публикации. Автор добавляет, что в серьезных политических кругах не заведено дарить друг другу цветы при встрече. Российский лидер же своим жестом послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина, пишет Bild. Автор материала счел это "оскорбительным".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: владимир путин, ангела меркель, букет цветов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети