"Немецким СМИ будет, что обсудить": Путин вновь подарил букет цветов Меркель

Президент России Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве вручил ей букет цветов в бело-розовых тонах.

"Путин пришел на встречу с Меркель с цветами. Теперь немецким СМИ будет, что обсудить", - говорится в телеграм-канале РИА Новости.

Российский лидер выразил уверенность, что нынешний визит канцлера Германии в Россию будет не только прощальным, но и содержательным. Как передает "Интерфакс", Путин сказал это в начале встречи.

Напомним, Путин в мае 2018 года на переговорах с Меркель в Сочи также подарил ей букет цветов. Немецкий таблоид Bild увидел в этом "скрытый смысл". "Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", - утверждается в публикации. Автор добавляет, что в серьезных политических кругах не заведено дарить друг другу цветы при встрече. Российский лидер же своим жестом послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина, пишет Bild. Автор материала счел это "оскорбительным".