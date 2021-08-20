Эрдоган не исключил диалога с талибами*

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил диалога с талибами* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

Эрдоган в пятницу раскритиковал страны Запада за отсутствие "должного внимания развитию Афганистана". "Миллиарды долларов тратились лишь на иные цели в этой стране. Афганский народ в итоге был оставлен наедине со своими проблемами", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

"Турция продемонстрировала должный подход к развитию инфраструктуры Афганистана. Работы в данном направлении продолжаются по сей день", - сказал турецкий лидер.

Хотя Эрдоган и опроверг информацию о приезде в Турцию полутора миллионов беженцев из Афганистана, он не исключил также открытия границ для афганцев: "Турция делает все возможное для предотвращения нелегальной миграции, в том числе из Афганистана. Афганский народ – дружественный мусульманский народ, и мы не вправе закрывать границы для друзей".