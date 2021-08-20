20 Августа 2021
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Награждение (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в честь Дня флага вручили награды

Во Дворце искусств Нижневартовска состоялась церемония вручения наград жителям города. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в мэрии

"Наш триколор говорит о сплоченности, о силе России. Нижневартовск – одна большая многонациональная семья, в которой принято заботиться и оберегать друг друга. В этом наша сила, сила Нижневартовска, Югры и России в целом", - отметил в своем выступлении председатель думы Югры Борис Хохряков.

Во время праздничного мероприятия вартовчанам были вручены благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Почётные грамоты губернатора и думы Югры, думы Нижневартовска, благодарственные письма председателя думы округа и думы города, благодарственные письма департамента гражданской защиты населения Югры, Почетная грамота общероссийского конгресса муниципальных образований и другие награды.

"Российский стяг побывал в открытом космосе, на Северном и Южном полюсах, высочайших вершинах континентов, пересек все моря и океаны. Без него не проходит ни одно значимое событие – от подписания важных документов до международных спортивных турниров. Наш триколор поистине легендарен. И таким его делаете вы – жители Нижневартовска, Югры, России. Я благодарю каждого за труд и любовь к своей стране", - сказал во время церемонии исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Награждение(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Награждение(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Награждение(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Теги: День флага, награда



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