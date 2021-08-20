Минздрав Израиля обнародовал данные о заболевших ковидом на фоне рекордного роста заболеваемости

Минздрав Израиля обнародовал данные по заболевшим, в том числе тяжело, ковидом.

54% составляют привитые, 44% - непривитые. При этом привитых в стране 68%. Эффективность вакцинации, найденная как относительное снижение риска по сравнению с непривитыми, составляет около 40%.

Среди тяжелобольных привитых 72%, непривитых - 20%. Подавляющее большинство из них - это люди старше 60 лет. С учетом весовых коэффициентов трех возрастных групп средневзвешенная доля привитых 90%. То есть эффективность вакцинации в предотвращении тяжелых случаев ковида около 60%.

Несмотря на то, что в Израиле вакцинировано около 85% взрослого населения, наблюдается быстрый рост заболеваемости ковидом и смертности. После 15-20 суточных случаев в начале июня в день фиксируют по 7-8 тыс. заболевших и около 20 умерших. Показатели превысили российские в 6 раз по заболевшим. Правда,

умерших пока, с учетом численности населения, в 2,5 раза меньше, но текущая смертность отражает заболеваемость, которая была несколько недель назад, когда она была намного ниже.

Эффективность вакцинации 40-60% позволяет утверждать, что без нее было бы на 40-60% больше больных. Однако за 8 месяцев после начала вакцинации в Израиле больше больных и умерших, чем за 10 месяцев до нее.

В стране снова введены жесткие ограничения, хотя ранее заявлялось, что массовая вакцинация позволит вернуться к прежней жизни. 18 августа она еще больше ужесточились. На днях Минздрав страны рекомендовал колоть третью дозу препарата Pfizer людям старше 40 лет. Ранее ее уже ввели более 1,2 млн человек. Население Израиля чуть больше 9 млн.