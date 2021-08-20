20 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В сентябре трижды будут перекрывать движение по Макаровскому мосту

В связи с реконструкцией Макаровского моста в Екатеринбурге, строители будут вынужден трижды за сентябрь перекрыть движение для транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, движение по ул. Челюскинцев, от ул. Бориса Ельцина до ул. Гражданской будет ограничено с 21.00 до 9.00 с 10 по 13 сентября, с 17 по 20 сентября и с 24 по 27 сентября. Объехать участок можно по ул. Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, пр. Ленина и пер. Красному.

Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителям предлагают обратить особое внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, что строители наконец завершили работы по ремонту Блюхеровского моста в Екатеринбурге, благодаря чему уже с 18 августа горожане могут свободно пользоваться проездом.

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Теги: макаровский мост, перекрытие, объезд



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