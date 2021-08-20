В Челябинске возле исторического музея открыли памятник Петру Сумину

В Челябинске возле государственного исторического музея Южного Урала установили памятник бывшему губернатору Петру Сумину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Бюст выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте.

В церемонии открытия памятника приняли участие глава города Наталья Котова, вдова Петра Ивановича Ольга Ильинична, друзья и коллеги бывшего губернатора Челябинской области.

Петр Сумин был избран губернатором Челябинской области в декабре 1996 года. Он руководил областью до 2010 года. В марте 2010 года Сумин попросил не рассматривать его кандидатуру в качестве претендента на пост руководителя региона. Петр Сумин умер 6 января 2011 года после продолжительной болезни.