20 Августа 2021
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Общество Челябинская область
памятник Петру Сумину (2021) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске возле исторического музея открыли памятник Петру Сумину

В Челябинске возле государственного исторического музея Южного Урала установили памятник бывшему губернатору Петру Сумину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Бюст выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте.

В церемонии открытия памятника приняли участие глава города Наталья Котова, вдова Петра Ивановича Ольга Ильинична, друзья и коллеги бывшего губернатора Челябинской области.

памятник Петру Сумину(2021)|Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Петр Сумин был избран губернатором Челябинской области в декабре 1996 года. Он руководил областью до 2010 года. В марте 2010 года Сумин попросил не рассматривать его кандидатуру в качестве претендента на пост руководителя региона. Петр Сумин умер 6 января 2011 года после продолжительной болезни.

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Теги: Петр Сумин, памятник,



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