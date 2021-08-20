Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 700 га

Площадь природного пожара в Марий Эл увеличилась, по предварительным данным, со 120 до до 700 га, сообщили в ГУ МЧС республики.

Вновь объявлена угроза населенному пункту Сосновый Бор. При ухудшении ситуации огонь может угрожать населенным пунктам Студенка, Устье-Кундыш, Шап, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в республике эвакуированы около 630 человек, перекрыта часть федеральной трассы "Вятка".

Минобороны и МЧС отправили вертолеты для тушения огня. Кроме того, из Йошкар-Олы на помощь пожарным отправились около 150 добровольцев.