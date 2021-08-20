20 Августа 2021
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Пожар в лесу (2019) | Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны

Площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 700 га

Площадь природного пожара в Марий Эл увеличилась, по предварительным данным, со 120 до до 700 га, сообщили в ГУ МЧС республики.

Вновь объявлена угроза населенному пункту Сосновый Бор. При ухудшении ситуации огонь может угрожать населенным пунктам Студенка, Устье-Кундыш, Шап, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в республике эвакуированы около 630 человек, перекрыта часть федеральной трассы "Вятка".

Минобороны и МЧС отправили вертолеты для тушения огня. Кроме того, из Йошкар-Олы на помощь пожарным отправились около 150 добровольцев.

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Теги: марий жл, лесной пожар, эвакуация



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